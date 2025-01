Ondrejka si presenta: “Raggiungeremo grandi traguardi”

In mattinata è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Ondrejka in casa Parma. Una acquisto mirato quello della società del quale ha voluto parlare il Direttore Sportivo Mauro Pederzoli: “Benvenuto Jacob! Lui è un profilo di grande interesse tecnico, è un calciatore che seguiamo da tanto tempo e le sue qualità le conosciamo bene. Siamo consapevoli del fatto che sia un calciatore di prospettiva, ma che potrà aiutare la squadra già da adesso, perché ha talento, energia e voglia di misurarsi con il campionato italiano di Serie A”. Inoltre, a parlare ai canali ufficiali del club gialloblù è stato il neoacquisto dei Crociati :“Sono molto felice di firmare per questo fantastico club. Spero che potremo raggiungere tanti bei traguardi insieme ai tifosi e alla squadra. Sono davvero entusiasta di iniziare. Forza Parma”.

FOTO: X Parma