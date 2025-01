Ufficiale: il Parma acquista Ondrejka

Il Parma non si ferma in questa sessione invernale di calciomercato. Il club crociato, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Jacob Ondrejka. A comunicarlo è stata la società tramite il seguente comunicato: “Il Parma annuncia che l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dalla Royal Antwerp Football Club. Jacob è un esterno offensivo svedese, in Nazionale ha cominciato a giocare nelle selezioni giovanili dell’Under 19 e poi dell’Under 21 e con la Svezia ha debuttato nella Nazionale A nella sfida contro l’Islanda , risultando decisivo grazie alla realizzazione del gol del 2-1”.