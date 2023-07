Onana, ultimi passaggi burocratici. Ora l’Inter va su Sommer (e Trubin)

Ultimi passaggi burocratici per Onana al Manchester United. Dopo gli accordi perfezionati nella giornata di ieri, la giornata di oggi è stata impiegata per preparare la documentazione e definire gli ultimi dettagli. Nelle prossime ore Onana potrà raggiungere la sua nuova destinazione per le visite mediche e per mettersi a disposizione di ten Hag. L’Inter provvederà a chiudere l’operazione Sommer con il Bayern (6 milioni di clausola) e poi si dedicherà all’affare Trubin in uscita dallo Shakhtar. Sono i due portieri scelti per sostituire Onana e Handanovic, con Di Gregorio che farà il terzo al posto di Cordaz.

Foto: Instagram onana