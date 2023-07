Onana al Manchester United: finalmente l’annuncio!

André Onana è un nuovo portiere del Manchester United. Un’operazione che vi abbiamo annunciato, a sorpresa, lo scorso 28 aprile e che è andata ufficialmente in porto in questi minuti. Il portiere camerunese lascia, dunque, l’Inter dopo un solo anno, una stagione caratterizzata da 41 presenze con ben 19 partite senza subire gol tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Adesso per lui una nuova avventura a Manchester sotto la guida del tecnico Erik ten Hag che lo ha fortemente voluto. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social dei Red Devils.

Foto: Instagram Manchester United