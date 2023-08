OM-Brest, Guendouzi parte dalla panchina

Alle 19.00 l’Olympique Marsiglia scende in campo in Ligue 1 per affrontare il Brest, e Matteo Guendouzi è solamente in panchina. Come raccontato in queste ultime ore, la Lazio è in trattativa per il centrocampista francese, per definire a stretto giro l’operazione che potrebbe regalare a Maurizio Sarri il centrocampista tanto desiderato. Chissà che la panchina del francese possa essere un segnale per la riuscita dell’operazione.

Foto: Twitter Marsiglia