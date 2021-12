Olympiacos-Manolas, pista confermata (da ieri). Ora il Napoli aspetta

Kostas Manolas e l’Olympiacos: non certo una novità di queste ore. Ieri vi avevamo raccontato che Manolas, volando in Grecia, avrebbe seriamente preso in considerazione l’ipotesi di un trasferimento al club che lo cerca dalla scorsa estate. E che quindi per gennaio ci sarebbe stata la concreta possibilità. Circa 24 ore dopo tutto confermato: Manolas era volato in Grecia non per una gita di piacere, ma per trovare un accordo. Sulla tempistica ci sarebbe magari qualcosa da obiettare, nel bel mezzo della settimana e alla vigilia di un appuntamento importante come quello di domenica sera in casa del Milan. Pur all’interno di una stagione fin qui caratterizzata da problema muscolari e grandi delusioni a livello di rendimento, forse sarebbe stato più giusto rinviare. Manolas ha preferito così, ovviamente con il placet del Napoli, adesso i due club lavoreranno per l’accordo dopo la decisione del difensore di tornare in Grecia. Foto: profilo Instagram Manolas