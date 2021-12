Manolas in permesso: il comunicato del Napoli. E l’Olympiacos ci riproverà

In giornata è uscita l’indiscrezione secondo la quale Kostas Manolas è stato fermato e multato all’aeroporto di Capodichino prima della sua partenza per la Grecia perchè trasportava oltre 20 mila euro in contanti. Le cose però non sono andate effettivamente in questo modo e la cifra era al di sotto della soglia limite. Lo stesso Napoli ha voluto far chiarezza sul perché del viaggio del difensore nel report odierno: “Manolas in permesso in Grecia per motivi personali”. Il suo futuro resta comunque in bilico: l’Olympiacos ci aveva provato in estate e ci riproverà sicuramente anche a gennaio.

FOTO: Twitter Napoli