Oggi l’ultima partita di Ranieri con la Sampdoria, il tecnico saluta dopo due salvezze tranquille

Claudio Ranieri farà questa sera la sua ultima partita da allenatore della Sampdoria dopo il suo annuncio dell’addio alla Samp al termine del campionato, francamente inaspettato anche per i modi in cui è arrivata la notizia come abbiamo già scritto ieri. Il tecnico romano lascia una squadra cresciuta dopo due anni di lavoro tranquillo conditi da ottimi risultati considerando da dove aveva preso la Samp l’ex allenatore del Leicester. Ranieri era stato chiamato da Massimo Ferrero per subentrare a Di Francesco in una zona pericolosa in classifica. In quella stagione riesce a vincere il derby di Genova e ottenere una salvezza che non era per nulla scontata risollevando, di fatto, una squadra col morale sotto i tacchi. La salvezza arriva matematicamente con 4 giornate d’anticipo con 41 punti, dopo che era arrivato con la squadra all’ultimo posto con soli 3 punti collezionati nelle prime 7. Ranieri si è confermato quest’anno con una salvezza tranquilla portando la Samp nella parte sinistra della classifica certificando il buon lavoro fatto dall’allenatore ex Roma.

Foto: Twitter Samp