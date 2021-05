Ranieri: “Oggi ho detto alla squadra che non resterò alla Samp. Non ci sono i presupposti per continuare”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, in un’intervista ufficiale rilasciata ai canali ufficiali del club doriano, ha annunciato il suo addio che era nell’aria dopo l’infinito tira e molla sul contratto. Le parole del tecnico: “Vorrei porre fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime partite. Qualcuna l’abbiamo sbagliata ma questo ci sta nel calcio. Voglio ringraziarli di vero cuore”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Voglio salutare e ringraziare i tifosi. Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero con tutto il cuore di essere stato un rappresentante che a loro sia piaciuto come allenatore della Sampdoria”.

FOTO: Sito Sampdoria