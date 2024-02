Odissea finita, Osimhen è tornato a Napoli

Dopo avervi raccontato questa mattina dell’incredibile disavventura capitata a Victor Osimhen, finalmente poco fa l’attaccante nigeriano è sbarcato all’aeroporto di Capodichino di Napoli. Ora lo staff medico azzurro dovrà valutare le sue condizioni in vista del match casalingo col Genoa di sabato, ma la cosa più importante per la squadra di Mazzarri è che domani il nigeriano si presenterà regolarmente al campo di Castel Volturno per svolgere la seduta di allenamento con i compagni.

Foto: Twitter SSC Napoli