Napoli, Osimhen perde l’aereo. Rientro in serata o domani in Italia

Victor Osimhen era atteso in giornata a Napoli, dopo la coppa d’Africa. Ma l’asso nigeriano non rientrerà in giornata a Capodichino. Come si legge su TuttoNapoli, Osimhem si era regolarmente imbarcato nel volo Lagos-Istanbul, ma il volo ha tardato di 20 minuti e così il bomber azzurro ha perso la coincidenza.

Osimeh farà ritardo e quindi è ormai da escludere la sua presenza sabato col Genoa. Pare che il suo arrivo a Napoli dalla Turchia sia previsto per la tarda serata o nella giornata di domani.

Foto: Instagram Osimhen