Oddo-Spal: deadline rispettata. Alle 10,40 la firma, ora l’annuncio

Massimo Oddo nuovo allenatore della Spal. Rispettata la deadline che vi avevamo indicato ieri, ovvero che la firma sarebbe arrivata entro stamattina. Cosa che è avvenuta alle 10,40: contratto fino a giugno con opzione rinnovo in caso di salvezza, in arrivo l’annuncio. Oddo era arrivato ieri mattina a Ferrara, ma ha dovuto aspettare il semaforo verde in attesa del rientro in Italia di Joe Tacopina. Che a questo punto deciderà se sollevare dall’incarico Daniele De Rossi oppure se trovare l’accordo per la risoluzione. Dettagli, a questo punto, pur dentro l’ennesima decisione sbagliata di una gestione con troppi punti di domanda e pochissime certezze.

