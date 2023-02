Il retroscena: Oddo-Spal, la firma può slittare a domani. Cosa serve prima

Massimo Oddo è arrivato a Ferrara alle 10,30, ha raggiunto tutti gli accordi (contratto fino a giugno con opzione), ma ha lasciato la città nel pomeriggio senza rientrare a Milano. Gli hanno chiesto di avere un minimo di pazienza perché prima ci sarà un confronto tra Tacopina e De Rossi per arrivare a un eventuale accordo che non debba per forza coincidere con l’esonero.

De Rossi aveva firmato un contratto fino al 2024, vedremo se ci saranno le condizioni per una risoluzione che non passi attraverso la decisione del club di sollevarlo dall’incarico. Una cosa è sicura: la fiducia è finita da un pezzo, non soltanto in virtù di risultati insufficienti, hanno pesato le dichiarazioni contro il club per il mercato condotto e che hanno portato a una spaccatura. L’errore di De Rossi è stato quello di non aver valutato bene prima i rischi che avrebbe corso, ha firmato al buio e adesso ne paga le conseguenze. Oddo è in attesa di tornare a Ferrara per mettere nero su bianco, possibile che debba aspettare fino a domani.

