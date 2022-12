Ochoa, la Salernitana e i soliti pirati dell’informazione

Ochoa alla Salernitana è un colpo a sorpresa che risolve il problema portiere in attesa del ritorno di Luigi Sepe. Se ne sono accorti anche i pirati dell’informazione, quelli che dovrebbero soltanto capire una cosa: citare le fonti è un dovere, il più “originale” (si fa per dire…) che ci sia. Altrimenti non resta che copiare. Ochoa è un’intuizione di TuttoSalerntana ben mezz’ora prima che partissero i tweet in inglese e in italiano, al prossimo giro magari in messicano, la vergogna senza fine. Vergogna di chi fa la morale e vende sentimenti piuttosto che memorizzare una cosa: se qualcuno arriva prima, è giusto citarlo sempre e non quando gli pare. È una regola di correttezza, mica una prodezza da tramandare ai posteri. I pirati non lo sanno, preferiscono “rubare”: è una deriva, da anni, anche questa. La prossima volta “clicca qui”, ma soltanto quando imparerai a citare gli altri prima di rubare una notizia.

Foto: Instagram Ochoa