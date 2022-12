Da Salerno: Ochoa avanza per la porta della Salernitana. Domani visite

L’infortunio di Luigi Sepe (lesione di terzo grado al polpaccio destro) ha costretto la Salernitana a tornare sul mercato in cerca di un portiere. E il nuovo nome per la porta potrebbe essere Guillermo Ochoa. La trattativa – si legge alle 16.00 su Tuttosalernitana.com -, è stata condotta dietro le quinte dal direttore sportivo Morgan De Sanctis ed è decollata questa mattina, quando il portiere messicano ha dato il via libera all’esperienza italiana. Possibile contratto di sei mesi da 300mila euro netti, con possibilità di discutere un prolungamento per la prossima stagione. Ochoa è atteso già domani a Salerno per le visite mediche di rito (ma potrebbero slittare a giovedì). Si tratterebbe di un colpo di prestigio, ricordiamo che fino a pochi giorni fa ha disputato i mondiali in Qatar con la maglia del Messico. Trentesimo nella graduatoria del pallone d’oro nel 2007, attualmente è tesserato per il Club de Fútbol América (ma il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2022).

Foto: Ochoa Instagram