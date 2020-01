Obiettivi Genoa: scende Krmencik, resiste Martinez, attesa per Borini. Pinamonti, conferme Spal

Il Genoa si ferma e pensa al delicatissimo impegno contro il Sassuolo. Ma il mercato resta un chiodo fisso, ci sono ancora molte cose da fare: si è arenata, vedremo se definitivamente oppure no, la trattativa per Krmencik, non ci sono accordi con il Viktoria Plzen che chiede cifre importanti. Resiste Roger Martinez, come da lui svelato, che piaceva (o piace ancora?) all’Atalanta. Attesa per Fabio Borini che da due settimane ha memorizzato le proposte di Fiorentina e Sampdoria, ma il Genoa resta in vantaggio. Conferme su quanto vi abbiamo anticipato ieri: Andrea Pinamonti è al primo posto nella lista per l’attacco della Spal.

Foto: Instagram personale Roger Martinez