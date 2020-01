Esclusiva: Moncini-Benevento in chiusura. Anche la Spal su Pinamonti

Gabriele Moncini dalla Spal al Benevento. Tutto confermato, operazione in chiusura da tre milioni più bonus. Ora la Spal cerca un attaccante e si è iscritta all’asta per Pinamonti, in uscita dal Genoa (ricordiamo che l’Inter ha un diritto da esercitare la prossima estate). Per Pinamonti c’è stato un sondaggio Roma, un approfondimento del Toro, in lizza anche l’Hellas. Ora anche la Spal ha mosso passi importanti, alla ricerca com’è di un attaccante.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro