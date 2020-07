Nzouango, il giovanissimo difensore centrale dai piedi buoni in orbita Juve

Félix Nzouango Bikien, è un giovane difensore centrale classe 2003 di proprietà dell’Amiens. A soli quattro anni, si è trasferito con la famiglia a Creil, ha una sorella ed un fratello che gioca nel Dunkerque. Padre camurenense, madre francese, ma la sua scelta è ricaduta inevitabilmente sulla nazionale transalpina, con cui ha esordito in Under 16 giocando come terzino e centrale di sinistra nella difesa a quattro. In patria, l’accostamento degli addetti lavori, è con Varane, che gioca nel suo stesso ruolo. Nzouango, è dotato di un buon senso dell’anticipo, ma la peculiarità che lo rende un difensore moderno, è la buona gestione della palla. Il giovane talento, ha gamba e fisicità, ma deve lavorare maggiormente sulle marcature. La Juventus, sembra molto vicina al giocatore, un prospetto su cui sicuramente bisognerà lavorare, ma che al momento pare essere un’ottima promessa.

FOTO: Sito ufficiale Amiens