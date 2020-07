Dalla Francia: Juve, le mani sul 17enne Nzouango

Novità riguardo al futuro del giovane difensore 17enne dell’Amiens Félix Nzouango. Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Francia e in particolare dal quotidiano francese L’Equipe, la Juventus, sarebbe sul punto di chiudere l’operazione per portare il giovane talento a Torino. La cifra richiesta dal club transalpino, sarebbe di 3 milioni di euro. In patria, Nzouango è stato paragonato al connazionale Varane per via delle sue caratteristiche.

FOTO: Sito ufficiale Amiens