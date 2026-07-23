Nusa-Tresoldi-Castro-Moreira-Koné: le ultime Roma

23/07/2026 | 23:40:22

La Roma sta lavorando in silenzio per centrare gli obiettivi di mercato. I discorsi per Nusa stanno procedendo, sia con il Lipsia che con l’agente (da ieri). Certamente c’è concorrenza, ma la Roma non può permettersi di fallire il colpo, deve consegnare un esterno offensivo a Gasperini. E poi si concentra sull’attaccante di qualità che possa permettere a Malen di avere un’alternativa di assoluto livello. Sono in corso i dialoghi sia con il Bruges per Tresoldi che con il Bologna per Castro, entrambe la piste sono confermate. Il Bruges chiede almeno 30 milioni per Tresoldi, il Bologna una quarantina per Castro (bonus compresi), ma la Roma è su entrambi i tavoli pur essendosi mossa prima sullo specialista recente protagonista in Belgio. Per Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo, per ora siamo in una fase di stallo. E per Koné nessuna offerta a oggi concreta né dall’Ahli (che deve fare una cessione) né da altri club.

Foto: Instagram Nusa