L’indiscrezione: Roma, nella lista di tre nomi per ora è rimasto solo Nusa

21/07/2026 | 18:30:53

Inutile stare a disquisire troppo: il mercato è questo, da sempre. E sarà così in eterno, soprattutto quando un club (l’Al Hilal) mette sul tavolo molto più del doppio (praticamente il triplo) di ingaggio rispetto a quanto la Roma aveva offerto per un attaccante (Summerville), aumentando commissioni, cartellino, ingaggio (soprattutto) e tutto il resto. C’era un aereo pronto dall’Olanda per la Roma che l’esterno olandese aveva disatteso, preferendo aspettare il rilancio monstre del club di Simone Inzaghi. C’é poco da commentare, piuttosto molto da fare. La lista era ristrettissima, comprendeva Garnacho che ora può virare verso l’Aston Villa. Il terzo nome che vi avevamo fatto era quello di Antonio Nusa, classe 2005 del Lipsia (che ha anche lui mercato in Premier, occhio) che per ora resiste. Ma bisogna ricominciare dopo le precedenti semine che non hanno portato al raccolto.

Foto: Instagram Norvegia