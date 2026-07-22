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Esclusiva: la Roma punta Tresoldi. Ma c’è anche Castro (e non solo)

22/07/2026 | 23:05:30

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La Roma vuole prendere un attaccante senza procrastinare troppo. Vi abbiamo parlato di Tresoldi del Bruges che resta un obiettivo concreto, ci sono stati i primi sondaggi con il Bruges e c’è la volontà del ragazzo che ha dato priorità alla Roma ma che non può aspettare in eterno. Intanto, la Roma apprezza e studia altri profili: per esempio Santi Castro del Bologna, non certo incedibile a certe condizioni e seguito a lungo dalla Juventus. Sullo sfondo Pellegrino in uscita da Parma, obiettivo sensibile proprio della Juve e sondato in passato dalla Fiorentina.
Foto: X Brugge