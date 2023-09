Nuova Reggina, quattro colpi: Ingegneri, Mungo, Ricci e Bianco

La nuova Reggina ha completato quattro operazioni: il difensore centrale Ingegneri, l’esterno offensivo Bianco, i centrocampisti Mungo e Riccio. Le prime operazioni ve le avevamo svelate stamattina, esattamente come Mungo era una trattativa già raccontata e in corso da giorni (e adesso ufficiale). Si aggiunge Riccio che ha una lunga esperienza in Serie C, con l’ufficialità arrivata in questi minuti. Il mercato della Reggina avrà una proroga fino al 20 settembre, contatti in corso con Cosenza e Barillà, piace molto Bombagi e viene seguito un altro tesserato del Catanzaro, il centrocampista Welbeck.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria