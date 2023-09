Esclusiva: nuova Reggina, da Cosenza-Barillà a Welbeck-Bombagi. A un passo Ingegneri e Bianco

La nuova Reggina ha la proroga di mercato in Serie D fino al 20 settembre, quindi deve fare in fretta. Confermiamo diversi nomi già svelati a suo tempo: il difensore Cosenza e il centrocampista Barillà, entrambi reggini, poi il centrocampista Welbeck e il trequartista Bombagi, si cerca un accordo definitivo con il Catanzaro. Conferme anche sul forte interesse per Mungo, ex Cosenza e Viterbese a parametro zero, ma ci sono un altro paio di nomi nuovi molto vicini all’accordo: Andrea Ingegneri, classe 1992, difensore centrale svincolato, e Gabriel Bianco, esterno destro classe 2002 liberatosi recentemente dal Pordenone.

Foto: Instagram Reggina