Nocerino: “Renato Sanches? E’ un calciatore di grande talento. Il Milan ha bisogno di profili cosi”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Antonio Nocerino che si è soffermato sull’obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches: “Un grandissimo giocatore. Per me è ancora relativamente inespresso. Un talento incredibile, con grande esperienza internazionale nonostante sia ancora giovane. Milan ha bisogno di profili così per elevare il suo livello in Europa”

Foto: Twitter Lille