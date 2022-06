Nicolini (Shakhtar) su Marcos Antonio: “Giocatore moderno e completo, è più forte di Leiva”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha parlato di Marcos Antonio che, come vi abbiamo raccontato a partire dallo scorso 18 maggio, è pronto a tingere il proprio futuro del biancoceleste della Lazio: “Non sono personalmente in contatto con Marcos ma il suo arrivo è imminente. So che il ragazzo – scrive lalaziosiamonoi.it – freme per ufficializzare definitivamente il tutto.

Marcos Antonio è un ragazzo molto giovane ma che ha già una grande esperienza con molti campionati alle sue spalle. Ha parecchie presenze nelle coppe europee quindi è un brasiliano che ha già superato la fase di adattamento al calcio europeo. Tra le sue caratteristiche c’è una grandissima frequenza di passo abbinata ad una grande resistenza. E’ sia veloce che resistente ed ha una grandissima tecnica. Fa tranquillamente box to box e può scendere dai difensori centrali a prendere palla e impostare perché ha queste qualità e conoscenza grazie anche a De Zerbi. Marcos può giocare anche vicino all’area avversaria ed ha un tiro importante, non a caso ha fatto anche dei gol importanti fuori aerea. Secondo me è un giocatore moderno e completo perché fa entrambe le due fasi, sia quella di possesso che di recupero. Credo che, considerando anche l’età e il margine di crescita, sia un investimento molto importante per la Lazio.

Secondo me si può trovare davvero bene con la Lazio perché Sarri è un allenatore che secondo me può esaltarne le qualità. Lui è un giocatore che può fare tranquillamente questo tipo di gioco. E’ un ragazzo molto maturo di testa e un professionista esemplare che non è poco in Italia. Dal punto di vista tattico, delle pressioni, la piazza di Roma è una importante che ti mette sotto questo tipo di pressioni. Credo che lui abbia tutte le caratteristiche per far sì che abbia un bel futuro nella Lazio.

Secondo me è più forte di Lucas Leiva. Gli manca la sua esperienza, Lucas è un giocatore che è arrivato a fine della sua carriera quindi stiamo parlando di un calciatore di grande esperienza. Dico più forte perché a quella età Lucas Leiva non era forte quanto Marcos Antonio. Il nostro brasiliano è molto più veloce di Lucas, e quindi in un calcio fatto di ripartenze lui ha delle caratteristiche che Leiva non aveva. Credo che Marcos possa diventare anche meglio. L’inserimento e l’adattamento e il feeling con allenatore e compagni sarà il tempo a dirlo. So per certo che la Lazio abbia fatto un grande colpo“.

Foto: Twitter Shakthar