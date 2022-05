L’indiscrezione: Marcos Antonio-Romagnoli vicini alla Lazio (e non solo). Avanza Fabiani

La Lazio vuole fare un mercato importante e si è già mossa. Possibili novità all’interno del club con la figura di Angelo Fabiani che avanza, come raccontato nei giorni scorsi. E sul mercato in entrata i colpi più vicini sono Marcos Antonio, classe 2000, ormai ex Shakhtar (confermate le indiscrezioni di ieri di Tmw) e Alessio Romagnoli. Per quest’ultimo, in scadenza con il Milan, ci sarà un altro incontro, c’è la volontà di chiudere. Marcos Antonio è un centrocampista centrale molto tecnico e di assoluta qualità, operazione da 10 milioni, avallato da Sarri. La Lazio conta di chiudere gli accordi per il rinnovo di Patric e ha in lista Vecino (vecchio obiettivo di gennaio) per il centrocampo e Caputo – come segnalato un mese fa – come vice Immobile, va ovviamente avviata una trattativa con la Samp. Il resto del mercato passerà anche attraverso Milinkovic-Savic ma soprattutto dalla chiarezza che Sarri chiede sul mercato per avere rinforzi a sua immagine e somiglianza.

