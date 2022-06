Nicolato su Carnesecchi: “Merita un palcoscenico importante, può giocare ovunque”

Il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato a Tele Radio Stereo di Marco Carnesecchi: “È un ragazzo che ha sempre fornito prestazioni di alto livello. Merita di arrivare in un palcoscenico importante. Ha partecipato al Mondiale e agli Europei, ha qualità molto importanti. Ha anche grande personalità e penso che possa giocare in qualsiasi stadio nonostante la giovane età, non a caso è il capitano della mia Nazionale. L’infortunio? Non conosco le tempistiche effettive per la completa guarigione ma noi ci sentiamo spesso, abbiamo un ottimo rapporto che va oltre il campo. Non so quanto tempo gli ci vorrà per tornare in forma ma mi sento di dire che Marco diventerà un portiere di altissimo livello“. Carnesecchi che, ribadiamo, è un obiettivo della Lazio nonostante il problema fisico.

Foto: Instagram Carnesecchi