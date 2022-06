L’indiscrezione: Acerbi, l’Inter oggi è fredda. Le ultime su Carnesecchi e Fabiani

Francesco Acerbi ha un contratto di 3 anni con la Lazio, la sua avventura sarebbe finita se non fosse che al momento non ha grande mercato. Si è parlato dell’Inter, ma i nerazzurri oggi hanno altre priorità e sono freddi. Tutto questo blocca Romagnoli che ha scelto la Lazio ma che deve avere una grande pazienza, all’interno di questo balletto infinito. Aggiornamento su Carnesecchi: resta la primissima scelta per la porta, come anticipato e malgrado l’infortunio. Dopo aver trovato gli accordi con l’Atalanta, gli sarà affiancato un portiere esperto da individuare sul mercato in modo da consentirgli di recuperare dall’infortunio. Probabili novità in arrivo anche in società con l’ingresso di Angelo Fabiani.

Foto: Twitter Acerbi