Nicolas Viola al Cagliari: una notizia anticipata lo scorso 23 giugno, contratto biennale. Poco fa la conferma del club rossoblù che ha annunciato l’arrivo del regista calabrese, di sicuro un valore aggiunto per la Serie B. Viola cercherà di dimenticare in Sardegna l’ultima esperienza con il Bologna che non gli ha dato le soddisfazioni che pensava di avere.

Foto: Twitter Cagliari calcio