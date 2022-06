Esclusiva: Nicolas Viola, svolta Cagliari. Intesa biennale

Un colpo importante per la Serie B, ben oltre le voci degli ultimi giorni che lo avevano accostato a diversi club. Il Cagliari ha messo le mani su Nicolas Viola, raggiungendo negli ultimi minuti un’intesa biennale. Viola, reduce da una stagione senza troppo spazio a Bologna, ha detto sì con entusiasmo. Il Cagliari vuole tornare velocemente in Serie A, Liverani cerca un regista con quelle caratteristiche. E per l’arrivo di Viola si tratta soltanto di dettagli, scelta fatta e colpo importante per la B.

Foto: Twitter Bologna