Bufera Salernitana: l’addio di Sabatini, ora la decisione di Nicola. I retroscena e l’idea Fabio Cannavaro

L’addio tra Walter Sabatini e la Salernitana è stato confermato da un comunicato ufficiale. C’è stata divergenza di idee su alcune operazioni di mercato, le stesse che hanno portato la Salernitana a conquistare una clamorosa salvezza. Divergenze insanabili, la decisione di Iervolino è stata irremovibile. Adesso palla a Davide Nicola che aveva un accordo per il rinnovo fino al 2024. Ma adesso è possibile che Nicola, legatissimo a Sabatini, lasci. Non è una certezza assoluta, ma una tendenza che prende sempre più consistenza. In caso di addio di Nicola, un’idea per la sostituzione è quella che porta a Fabio Cannavaro. Quest’ultimo recentemente ha detto no a Espanyol e Zurigo, ha un eccellente rapporto con Iervolino al punto che più volte è stato al suo fianco nelle partite interne della Salernitana. Ripetiamo: è una traccia, non una certezza, essendo tutto in divenire. La Salernitana dovrà sostituire Sabatini, i nomi di Petrachi e Meluso sono da tenere in considerazione. Esattamente come Iervolino cerca un capo scouting, all’interno di un autentico “terremoto” imprevedibile fino a qualche giorno fa.

Foto: Twitter Cannavaro