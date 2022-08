Nicola: “Non siamo ancora completi, ma c’è tempo. Maggiore? Oggi un confronto col club”

Alla vigilia della sfida con la Roma, Davide Nicola ha parlato anche di calciomercato. L’allenatore della Salernitana si è espresso in questo modo sulle cessioni e sugli acquisti portati a compimento nell’attuale sessione: “C’è un progetto tecnico-tattico che è stato valutato assieme alla società, abbiamo subito dei cambi di rotta da parte di chi avevamo scelto ed è sotto gli occhi di tutti. Ma chi è arrivato dimostrerà sul campo il proprio valore. Non siamo ancora completi, è evidente, ma il direttore e la proprietà ci aiuteranno a progredire. Ora a me interessa integrare chi è già arrivato, il mio unico pensiero è Salernitana-Roma. Il mercato chiude tra 20 giorni, c’è tempo. Se mi piace Maggiore? Non so se farà parte della nostra squadra. So che le società si stanno parlando, stasera avrò un confronto con la proprietà”.

