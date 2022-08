L’indiscrezione: Maggiore alla Salernitana, ballano 300 mila euro. Ma si può chiudere

Giulio Maggiore è in uscita dallo Spezia. Il rapporto con il club è ai minimi, si deve trovare una soluzione. Il capitano dello Spezia ha un contratto in scadenza, guadagna circa 300 mila euro, la Salernitana è pronta a perfezionare l’assalto. L’offerta per il cartellino è di circa 4 milioni più bonus, la richiesta d’ingaggio di 1,2 milioni a stagione rispetto ai 900 mila offerti dalla Salernitana. Probabilmente la soluzione si troverà in mezzo e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.

Foto: Instagram Maggiore