Nicola: “Contro l’Inter senza alternative: aggressività e gioco per vincere. Ribery? Nessun caso”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha detto la sua sulla gara: “Vogliamo fare una grande prestazione, essendo aggressivi e proponendo gioco. E’ l’unica strada percorribile per sentirci sempre più capaci e competere contro tutti. I risultati vanno e vengono, ma convinzione e identità permetteranno alla Salernitana di togliersi soddisfazioni“.

Nicola prosegue: “Si deve fare qualcosa di straordinario, la nostra mentalità deve essere la stessa indipendentemente dall’avversario. Conosciamo le qualità dell’Inter, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre, i ragazzi hanno la voglia di provarci. Paradossalmente il nostro vantaggio è l’assenza di alternative: dobbiamo scendere in campo per fare prestazione e vincere. La classifica non parla per caso, loro si trovano in piena lotta scudetto e giocano un calcio veloce, ma dobbiamo avere la convinzione di potercela fare. Dobbiamo esprimere la nostra identità senza concentrarci sull’avversario”.

Sulla condizione di Bonazzoli: “L’idea è quella di convocarlo. Abbiamo appena finito l’allenamento, a breve avrò un confronto con lo staff medico. Ciascuno dei nostri ha un minutaggio differente, ma chi scende in campo deve sapere di poter fare la differenza, anche solo per venticinque minuti. Radovanovic si è allenato tutta la settimana, vedremo”.

Nicola parla anche di Ribery, con il calciatore coinvolto in un incidente stradale: “Mi interessa che stia bene, non c’è nessun caso. Io chiedo ai miei calciatori di frequentarsi al di fuori del terreno di gioco, voglio che si aggreghino e facciano inserire i nuovi arrivati. Lui è un professionista serio, che ci ha sempre messo cuore e passione. L’errore sta nell’orario di rientro: sarà multato, ma per me la questione è chiusa”.

Sul nuovo acquisto Mousset: “Abbiamo fatto diverse prove in questa settimana e può essere un potenziale titolare. Ci sono una serie di alternative che stiamo valutando”.

Il tecnico si sofferma anche sull’aspetto tattico: “Sono certo che una squadra, per dimostrare i propri valori, debba avere una identità e un modo preciso di stare in campo. Vogliamo proporre anche delle varianti, come accaduto contro il Bologna tra primo e secondo tempo. Facendo questo salto di qualità diventi più efficace nelle manovre offensive. Sono soddisfatto di quanto visto nelle due gare precedenti, a me interessa vedere la stessa Salernitana a prescindere da risultati, classifica e avversario”.

