Ribery, leggero trauma cranico: dopo un incidente finisce contro un semaforo

Momenti di paura per il fantasista Frank Ribery, che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. Il mezzo su cui viaggiava il calciatore della Salernitana, infatti, è finita contro un semaforo in località Laura all’interno del comune di Capaccio-Paestum, con il giocatore francese che ha riportato un lieve trauma cranico e dovrà restare precauzionalmente a riposo.

La notizia è stata confermata anche dallo stesso club campano, che ha diramato il seguente comunicato: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”.

Foto: Twitter Salernitana