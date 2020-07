Nicola: “A Torino sarà una partita chiave per la salvezza”

Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Torino:“Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. Indipendentemente dalla squadra l’atteggiamento della squadra non deve cambiare mai”.

L’allenatore del Grifone ha fornito informazioni riguardanti le condizioni dei suoi calciatori: “Criscito e Sturaro stanno recuperando rapidamente. Oggi c’è l’ultimo allenamento prima della partenza, vedremo poi chi sarà a disposizione”. La lotta per la permanenza in Serie A è sempre più intensa: “La partita chiave è sempre quella successiva. Quindi per noi la partita chiave è domani sera e via via tutte le altre. Non guardo al Torino. Io osservo il Genoa. Sono l’allenatore del Genoa, sono ben contento di esserlo e motivato di esserlo. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine ma questo non è un peso ma un privilegio. E’ nel DNA di questa società e di questa città alzarsi ogni giorno e sapere che si deve lottare. Noi siamo solo uno spaccato della società”.

Foto: Nicola Twitter uff Genoa