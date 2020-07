Serie A, sfide salvezza a Lecce e Torino

Sfida serrata per la permanenza in massima serie. La situazione è complessa per Spal e Brescia, rispettivamente a 19 e 21 punti, mentre è bagarre per evitare il terzultimo posto in graduatoria. Lecce e Genoa lottano per non retrocedere ma sono a rischio anche Torino, Udinese, Sampdoria e Fiorentina. Saranno importanti in tal senso le sfide del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina e la gara di Torino, tra gli uomini di Longo ed il Genoa. L’Udinese affronterà tra le mura amiche la Lazio di Simone Inzaghi, che è in un momento decisamente negativo mentre la Sampdoria ospiterà il Cagliari. La 33esima giornata, che comincerà in data odierna, darà importanti sviluppi per quanto concerne le sfide salvezza.

Foto: profilo Instagram Lecce