NICO MELAMED, IL NUOVO TALENTO DEL TEAM RAIOLA

Nico Melamed si candida a essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato estiva. L’ala dell’Espanyol – come vi abbiamo raccontato – è entrato a far parte della scuderia Raiola e potrebbe ben presto lasciare Barcellona per approdare in nuova squadra, complice anche la scadenza del suo contratto fissata a giugno 2024.

Nico Melamed è il classico esterno dal baricentro basso, dotato di un eccellente controllo palla che abbinata ad un’ottima tecnica gli consente di essere un elemento imprevedibile in progressione palla al piede. Dotato di una buona velocità di esecuzione, grazie ad essa è in grado di aggiungere imprevedibilità alle sortite offensive della squadra. La sua qualità con la palla al piede è indiscutibile, che in velocità gli permette di essere imprendibile grazie all’innata dote di saltare sempre l’uomo con facilità, non risultando fumoso ma molto concreto, riuscendo spesso e volentieri a creare superiorità numerica. Questa dote si evidenzia specialmente quando è chiamato a svolgere il ruolo di esterno sinistro, posizione forse più congeniale alle sue caratteristiche, soprattutto perché in grado di esaltare tutta la sua qualità. In generale, può essere definito un elemento molto versatile in grado anche di giocare anche come mezzala sinistra.

Nato l’11 aprile 2001 a Castelldefels, Melamed ha mosso i primi passi nell’Atlètic Villafranca per poi passare all’UE Cornellà, prima di approdare, nel 2013, alla categoria infantil dell’Espanyol (corrispondente alla nostra categoria esordienti a 11). Dopo aver fatto tutta la trafila, nella Stagione 2018/2019 è arrivato ad imporsi nella categoria Division of Honor (corrispondete alla Primavera) e ad ottenere le prime chiamate con la squadra B impegnata in terriera division (Serie D) , disputando in totale 12 partite e segnando 2 gol.

Dopo questa cavalcata trionfale nelle categorie giovanili (che gli sono valse anche la titolarità nell’U19 Nazionale), nel 2019/20 è arrivato l’esordio in Europa League con la prima squadra, per chiudere poi la stagione con 7 presenze a referto in tutte le competizioni, oltre ad essersi imposto come titolare inamovibile nella squadra B con 7 goal in 27 presenze totali di Segunda B (Serie C). Nel 2020 il salto definitivo tra i grandi, complice anche la retrocessione in Segunda Division della prima squadra. Passaporto spagnolo ma possiede anche la cittadinanza argentina, cosa che lo ha portato all’attenzione delle giovanili dell’albiceleste.

Nel 2019 l’Espanyol, consapevole dell’interesse di tante big europee, lo blindo con un contratto pluriennale. Quel contratto firmato quattro anni fa è però quasi agli sgoccioli, scadrà tra un anno. E con il club catalano in piena zona retrocessione le possibilità di un suo addio in estate sono elevate. L’Espanyol chiedeva 8-10 milioni, ma la possibile retrocessione e il fatto che il contratto non sia più lungo porterà a un inevitabile sconto. Melamed ha mercato in Spagna, potrebbe averlo in Italia, a maggior ragione dopo aver cambiato agente.

