L’indiscrezione: Melamed si affida al team Raiola, addio probabile all’Espanyol

Nico Melamed è un talento in rampa di lancio, 22 anni compiuti poco più di un mese fa, trequartista che può giocare come esterno offensivo. Ha un contratto che scade tra poco più di un anno, nel frattempo ha fatto una scelta professionale importante, affidandosi al team Raiola. L’Espanyol chiedeva 8-10 milioni, ma la possibile retrocessione e il fatto che il contratto non sia più lungo porterà a un inevitabile sconto. Melamed ha mercato in Spagna, potrebbe averlo in Italia, a maggior ragione dopo aver cambiato agente.

Foto: twitter personale