Nico Gonzalez: vantaggio Juve da tre giorni. Non dipende da Koop. Ma sugli esterni…

Tre giorni vi avevamo anticipato che la Juve aveva accelerato per Nico Gonzalez. Ora arrivano conferme. Soprattutto abbiamo chiarito un concetto che l’operazione Koopmeiners non sarebbe dipesa dall’esterno offensivo attualmente in forza al club viola. La Fiorentina è sempre fiduciosa di poter sbloccare Gudmundsson, a quel punto sarebbe inevitabile la partenza dell’argentino. Tre giorni fa davano in vantaggio l’Atalanta, evidentemente il borsino non era quello. La Juventus ha sempre intenzione di mettere contropartite tecniche, vedremo quale sarà la risposta della Fiorentina. In ogni caso, Nico è un’operazione concreto. Ma la Juventus ha intenzione di chiudere un doppio esterno offensivo, ecco perché dobbiamo sempre seguire Galeno e sullo sfondo rimane Francisco Conceicao.

Foto: Instagram Fiorentina