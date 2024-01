Niang-Empoli, tutto confermato: siamo in dirittura

Niang grande obiettivo dell’Empoli, come anticipato oltre una settimana fa e ribadito nei giorni scorsi. Al termine di una trattativa infinita è stato raggiunto l’accordo con l’Adana Demirspor, a dispetto di tutte le interpretazioni della giornata di ieri che avevamo dato la trattativa saltata con l’inserimento del Verona. All’Hellas era stato proposto Niang, ma l’attaccante ha voluto mantenere la parola data all’Empoli. Ricordiamo che Niang non si sarebbe liberato a zero, ma che l’Empoli avrebbe dovuto pagare un indennizzo. Cosa che avverrà regolarmente e permetterà a Nicola di avere un attaccante importante per la missione salvezza.

Foto: Instagram Niang