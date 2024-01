L’indiscrezione: Niang-Empoli, fumata bianca in arrivo

M’Baye Niang è a un passo dall’Empoli. Fumata bianca in arrivo, stanno per essere definiti gli ultimi dettagli: l’attaccante si libererà dall’Adana Demirspor e tornerà in Serie A, confermando quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Niang era stato trattato anche dal Genoa che poi ha fatto altre scelte, adesso l’Empoli conta di definire gli ultimi dettagli e di regalare un nuovo attaccante a Davide Nicola.

Foto: Instagram Niang