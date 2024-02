Niang-Empoli da record: tre gare da subentrato e tre rigori segnati

Non vuole più smettere di segnare e di trascinare l’Empoli verso la salvezza. Davvero devastante l’impatto in maglia azzurra di M’Baye Niang, attaccante arrivato a titolo definitivo lo scorso gennaio, dopo la parentesi turca all’Adana Demirspor. Se il senegalese era già entrato nella storia del club al termine dello scorso turno, grazie alla rete su rigore contro la Fiorentina che lo aveva reso il primo giocatore dei toscani ad andare a segno nelle prime 2 presenze assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, con il penalty trasformato quest’oggi contro il Sassuolo ha riscritto di nuovo tutti i record. Niang, come confermato anche dalla società di statistiche sul calcio OptaPaolo, ha messo a segno il 3° gol consecutivo in 3 gare, e sempre dagli 11 metri. Numeri da capogiro, che rimarranno impressi nella storia del club.

Foto: sito Empoli