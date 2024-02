Niang da record: è il primo giocatore della storia dell’Empoli ad andare a segno nelle prime 2 presenze”

Pareggio per l’Empoli e record personale per M’Baye Niang. Come riportato dalla società di statistiche sul calcio OptaPaolo, il senegalese è il primo giocatore della storia dei toscani ad andare a segno nelle prime 2 presenze assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Prima infatti dell’1-1 siglato dal dischetto questo pomeriggio nel derby del Castellani con la Fiorentina, aveva già segnato all’esordio nella scorsa giornata contro la Salernitana, sempre grazie ad un penalty trasformato glacialmente.

Foto: sito Empoli