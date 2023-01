NGONGE, UN JOLLY DI FASCIA PER LE SPERANZE HELLAS

L’Hellas Verona cerca rinforzi per continuare a lottare in ottica salvezza, l’ultimo arrivo nello spogliatoio gialloblu si chiama Cyril Ngonge. Un belga dall’Olanda: questo potrebbe essere il titolo dell’operazione portata a termine da Sean Sogliano, uomo scelto dalla proprietà Setti per risollevare le sorti del Verona. Ngonge è un’ala destra che ha catturato l’attenzione del direttore sportivo scaligero, potrebbe essere impiegato anche come punta centrale ma la sua grande abilità nel saltare l’uomo lo colloca naturalmente sulla fascia.

I primi calci li regala al Bruges (dove compie praticamente tutto il percorso di maturazione calcistica) e vola poi in Olanda, alla corte del PSV Eindhoven e poi del Waalwijk, conquistando anche il premio per il miglior gol del campionato nella stagione 2021/2022. Ngonge compie ora il grande salto in Serie A accettando una sfida molto complessa, dove ritagliarsi spazio non sarà forse un gran problema, ma lo sarà dimostrare di avere fin da subito le qualità adatte per poter dare il proprio apporto alla causa.

Qualche numero sulla carriera del giovane attaccante: in Olanda Ngonge ha collezionato 21 presenze con la maglia dell’RKC Waalwijk, mettendo a segno 5 gol e 2 assist. Il periodo migliore però è stato quello al Groningen (club dal quale si è liberato per sposare il progetto Hellas), dove ha segnato 11 reti in 47 presenze e regalato ai compagni 5 assist.

Come cambia la formazione di Zaffaroni con l’arrivo del classe 2000? All’interno del 3-4-2-1 disegnato da Zaffaroni, Ngonge potrebbe insidiare il compagno Kallon, impiegato dietro la punta Djurić insieme a Darko Lazović. Difficile pensare ad un suo impiego da punta, anche se gli sviluppi del mercato potrebbero regalare una nuova maglia all’attaccante Thomas Henry. Possibile un cambio di modulo? La stagione è ancora lunga, il tempo per sperimentare però potrebbe essere poco per le sorti dell’Hellas Verona. Tutto è rimandato al giudizio del giudice campo.

Foto: profilo Instagram Ngonge