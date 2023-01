Thomas Henry gradisce molto la Salernitana e ha raggiunto un accordo di massima. L’attaccante, in uscita da Venezia, aveva altre possibilità all’estero ma preferirebbe restare in Serie A. I discorsi con la Salernitana stanno andando avanti da settimane, adesso però la notizia di un accordo totale. Il Verona aveva avuto richieste dallo Spezia e dalla Cremonese, ma non intende rafforzare concorrenti dirette per la salvezza. Adesso bisogna trovare un accordo tra Hellas e Salernitana: il sogno di Sogliano è Federico Bonazzoli, ultimamente blindato, ma può entrare un’altra contropartita tecnica. Intanto, Henry aspetta, gradisce la nuova destinazione.

Foto: Instagram Henry