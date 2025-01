Ngonge: tra la proposta alla Lazio, la speranza del Verona e la tempistica

Cyril Ngonge sarà probabilmente in bilico fino agli ultimi giorni di mercato, dipenderà anche dalle operazioni del Napoli in attacco. Normale pensare che abbia poco spazio, ma dopo la cessione di Kvaratskhelia il club azzurro deve procedere per tappe. Ngonge è stato proposto alla Lazio ma dipenderebbe solo da un’uscita di Isaksen, piace al Bologna, possono emergere altre soluzioni. Ma il Verona confida che si possa andare al ballottaggio degli ultimi giorni senza decisioni in modo da poterlo riprendere in prestito, sarebbe una grande mossa in chiave salvezza.

Foto: Instagram Ngonge