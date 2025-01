Il retroscena: Ngonge offerto alla Lazio, i tentativi di altri tre club. Ma il Verona spera

Normale pensare che Ngonge possa non essere intoccabile in casa Napoli. A maggior ragione se pensiamo che a Firenze, pur in assenza di Kvaratskhelia e Politano, la scelta di Conte è stata quella di puntare su Spinazzola come esterno offensivo. Negli ultimi giorni Ngonge è stato proposto alla Lazio che non è interessato, ci stanno provando Genoa, Bologna (che lo aveva seguito con attenzione nelle scorse sessioni) e Monza, qualche settimana fa ci aveva pensato l’Empoli ma poi ha recuperato Solbakken e adesso il club è su altri profili. Una strada porta al Verona, per un ritorno in prestito: è tutta da sviluppare, ma non va sottovalutata.

Foto: Instagram Ngonge