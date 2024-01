Ngonge al Napoli: da 0 a 20 (più 2) per un’enorme plusvalenza Verona

Cyril Ngonge è un colpo del Napoli, ma nello stesso tempo un enorme plusvalenza del Verona. Lo scorso gennaio, grazie a un’intuizione di Sean Sogliano, l’Hellas aveva preso a zero euro l’attaccante che sarebbe stato decisivo per la salvezza con 5 gol e con giocate geniali. In questa stagione Ngonge era partito ancora meglio con 6 reti, grandi sgommate e una meravigliosa rovesciata in casa dell’Udinese. Il senso di una straordinaria -enorme – plusvalenza: da 0 a 20 (più 2 di bonus), ossigeno puro per il bilancio pur dentro il rammarico di avere ormai perso il migliore calciatore della rosa. In arrivo il via libera per le visite.

Foto: Instagram Ngonge